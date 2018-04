Alena: Trudeau évoque une "grande possibilité" d'un accord avec Washington et Mexico

Montréal - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué jeudi une "grande possibilité" que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique puissent s'entendre dans les prochains jours sur les grandes lignes d'un Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) renégocié.Il y a "une grande possibilité d'arriver à un accord gagnant-gagnant-gagnant pour le Canada, les Etats-Unis et le Mexique", a dit à la presse le chef du gouvernement. "Si l'on pouvait annoncer quelque chose au sommet des Amériques", les 13 et 14 avril au Pérou, "ce serait très bien"."On voit clairement l'occasion d'avancer pour renforcer l'Amérique du Nord comme espace de commerce uni sous l'Aléna, c'est très positif", a dit M. Trudeau en évoquant les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Après huit mois de discussions sans progrès majeurs entre les trois pays pour moderniser cet accord de libre-échange conclu en 1994, un déblocage serait en vue dans le dossier crucial de l'automobile, selon des médias canadiens.Une rencontre est prévue vendredi à Washington entre la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le ministre mexicain de l'économie, Ildefonso Guajardo, selon le gouvernement canadien.M. Lighthizer s'était déjà entretenu mercredi avec M. Guajardo et une rencontre entre le représentant américain et Mme Freeland est également prévue jeudi, a indiqué un porte-parole canadien.Tous trois devaient se retrouver pour un dîner de travail jeudi soir à Washington, selon les chaînes publiques canadiennes CBC/Radio-Canada.(©AFP / 05 avril 2018 14h45)