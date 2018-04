Alena: Trudeau évoque une "grande possibilité" d'un accord avec Washington et Mexico

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a évoqué jeudi une "grande possibilité" que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique puissent s'entendre dans les prochains jours sur les grandes lignes d'un Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) renégocié.Il y a "une grande possibilité d'arriver à un accord gagnant-gagnant-gagnant pour le Canada, les Etats-Unis et le Mexique", a dit à la presse le chef du gouvernement. "Si on pouvait annoncer quelque chose au sommet des Amériques", les 13 et 14 avril au Pérou, "ce serait très bien".(©AFP / 05 avril 2018 16h46)