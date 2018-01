Alertes au tsunami levées en Alaska et sur la côte Ouest du Canada

Les autorités américaines ont levé mardi à l'aube les alertes au tsunami déclenchées pour l'Alaska et une partie de la côte Ouest canadienne après un puissant séisme de magnitude 7,9 enregistré plus tôt au large de cet Etat américain.Un avertissement au tsunami, le degré le plus faible de mise en garde, "reste en vigueur" pour le sud de l'Alaska et la péninsule d'Alaska mais "il n'y a a pas d'alerte au tsunami pour le reste de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord", a écrit sur son site le centre américain de surveillance des tsunamis à 12H40 GMT. Le séisme s'est produit à 09H31 GMT à dix kilomètres de profondeur dans le Golfe d'Alaska, à 280 km au sud-est de la ville de Kodiak, selon les services sismologiques américains (USGS), qui a revu à la baisse la magnitude du séisme après l'avoir initialement estimée à 8,2.(©AFP / 23 janvier 2018 13h55)