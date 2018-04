Alitalia: "l'offre de Lufthansa est la plus prometteuse" (Rome)

La proposition de la compagnie allemande Lufthansa pour une éventuelle reprise d'Alitalia est "la plus prometteuse", a jugé lundi le ministre italien du Développement économique, Carlo Calenda, dans un entretien au quotidien La Repubblica.Trois offres ou manifestations d'intérêt, dont une de Lufthansa et une autre d'EasyJet, ont été remises pour une éventuelle reprise de la compagnie en difficulté."Alitalia reste fragile et a besoin d'un partenaire. Il y a la possibilité de travailler sur les offres et arriver à une solution structurelle qui ne coûte pas plus aux citoyens", a souligné le ministre. "Objectivement, l'offre de Lufthansa est la plus prometteuse", a-t-il ajouté.Un porte-parole de Lufthansa a expliqué la semaine dernière à l'AFP que la compagnie allemande avait "soumis un document décrivant (ses) idées pour une +NewAlitalia+ restructurée", tout en précisant que "l'Alitalia d'aujourd'hui" n'était "pas intéressante".En fonction de la réception donnée à ce document, "nous pouvons imaginer d'autres discussions", a-t-il poursuivi, alors que Lufthansa a toujours souligné son intérêt pour le marché italien.Lufthansa réclame que les commissaires chargés de gérer la compagnie italienne la restructure profondément avant un éventuel rachat.M. Calenda s'était félicité la semaine passée que Lufthansa ait amélioré sa proposition, "tant en terme de maintien des liaisons intercontinentales que du personnel".Selon la presse italienne, Lufthansa réclamerait la suppression de quelque 4.000 emplois sur les 8.400 qui font partie de la branche "aviation", au lieu de 6.000 souhaitées précédemment.(©AFP / 16 avril 2018 11h24)