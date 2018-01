Allemagne: Bruxelles salue le vote du SPD

Bruxelles - Un haut responsable de la Commission européenne a salué dimanche "une très bonne nouvelle" pour l'UE après le feu vert des sociaux-démocrates allemands au principe d'une coalition avec la chancelière Angela Merkel."Très bonne nouvelle pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique !", a réagi sur son compte Twitter Martin Selmayr, le chef de cabinet allemand du président de la Commission Jean-Claude Juncker, peu après le vote."Je salue le sens des responsabilités du SPD, qui a voté pour la poursuite des négociations de coalition avec la CDU/CSU", s'est réjoui parallèlement le commissaire aux Affaires économiques, le Français Pierre Moscovici, également sur Twitter."L'Europe a besoin d'une sociale-démocratie engagée et constructive", a souligné M. Moscovici, qui appartient au Parti socialiste (PS).De son côté, le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, a qualifié de "nouvelle positive pour la stabilité à travers l'Europe" la perspective d'un accord de coalition à Berlin."L'Allemagne est un acteur important pour faire avancer le processus de réforme nécessaire afin que l'Europe soit plus efficace en apportant des réponses aux citoyens", a tweeté M. Tajani.Le Parti social démocrate (SPD) allemand a approuvé dimanche d'une courte majorité l'ouverture de négociations formelles avec les conservateurs d'Angela Merkel pour former un gouvernement commun.Les délégués du SPD réunis à Bonn ont approuvé par 362 voix pour sur 642 l'ouverture de ces pourparlers qui doivent mettre fin à l'imbroglio politique privant l'Allemagne d'un gouvernement et d'une majorité depuis les élections législatives de septembre.(©AFP / 21 janvier 2018 17h31)