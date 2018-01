Allemagne: Macron "heureux et satisfait" du compromis pour une coalition

Paris - Le président français Emmanuel Macron, qui affiche pour ambition de relancer l'Europe, s'est dit vendredi "heureux et satisfait" de l'accord de coalition trouvé en Allemagne entre conservateurs et sociaux-démocrates, dont les termes sont "plus favorables au projet européen"."Je suis heureux et satisfait que Mme Merkel puisse avancer vers un gouvernement de coalition qui sera utile et qui est attendu par l'Europe et la France", a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse conjointe à Paris avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz."Les termes de cet accord provisoire sont plus favorables au projet européen" que les précédents projets d'accord, a développé M. Macron, alors que le système institutionnel européen est suspendu depuis des mois au succès ou à l'échec de la chancelière sortante Angela Merkel à se maintenir au pouvoir après des élections qui l'ont placée en minorité au parlement.Dans le projet d'accord entre conservateurs et sociaux-démocrates (SPD), "je retrouve nombre des convictions défendues et par la chancelière (Angela Merkel) et par Martin Schulz", le dirigeant du SPD, a déclaré le président français."J'y vois la marque d'une plus grande avancée sur les sujets européens que je porte et que j'ai défendus", a-t-il ajouté, tandis que M. Kurz a adressé à Mme Merkel "tous (ses) voeux de succès pour sa coalition".Le document de coalition prévoit de "renforcer" et "réformer" la zone euro avec la France pour la rendre plus résistante aux crises. Le SPD avait beaucoup insisté sur ce point, alors que les conservateurs étaient au départ plus réservés.Parmi les pistes avancées, la mise en place d'un Fonds monétaire européen, issu du Fonds de secours déjà existant pour les pays confrontés à des crises de la dette (MES). Du point de vue de Berlin, il est censé surveiller davantage les déficits de la zone euro.(©AFP / 12 janvier 2018 14h50)