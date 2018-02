Allemagne: Merkel opposée à l'exclusion des étrangers d'une soupe populaire

Berlin - La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé lundi la décision d'une soupe populaire de la Ruhr de refuser les étrangers, ce qui a soulevé une vague de réprobation en Allemagne et des inscriptions "nazi"."On ne devrait pas opérer de telles distinctions, ce n'est pas bien", a jugé la chancelière conservatrice dans un entretien à la chaîne de télévision privée RTL, disant espérer qu'une solution soit trouvée.Cette décision d'une soupe populaire de Essen, grande ville du bassin industriel de la Ruhr (ouest), montre néanmoins "la pression qu'il y a" et la quantité de nécessiteux dépendants de ce genre d'associations pour se nourrir correctement, selon elle.Un peu plus tôt l'inscription "Nazi" avait été découverte sur des véhicules et le local de cette soupe populaire qui ne travaille qu'avec des bénévoles.En signe de protestation, le responsable de l'association qui fait fonctionner cette cantine, Jörg Sartor, a affirmé ne pas vouloir les nettoyer dans l'immédiat afin "que tout le monde puisse les voir".La décision de cette soupe populaire de ne plus servir de repas qu'à des Allemands a été annoncée la semaine dernière et suscite depuis un vif débat dans le pays. L'établissement s'est justifié en expliquant que l'afflux de réfugiés ces dernières années désavantageait les pauvres locaux dans l'accès à l'aide alimentaire.Sur son site internet, la soupe populaire d'Essen précise que les étrangers représentent désormais les deux tiers de ses visiteurs. Pour cette raison "nous nous voyons contraints d'accepter actuellement seulement des clients avec un passeport allemand afin de garantir une bonne intégration", est-il écrit.Cette restriction durera jusqu'à ce que "l'équilibre soit de nouveau rétabli", ajoute l'association.Son responsable a aussi évoqué des comportements qu'il juge irrespectueux de jeunes migrants, notamment vis à vis des femmes, des files d'attente non-respectées ou encore des bousculades sans égard pour les plus âgés ou des femmes élevant seules avec leurs enfants."Je ne m'inclinerai pas, ni face aux hommes politiques de gauche ni face à ceux de droite", a-t-il prévenu dans le quotidien Bild.Son initiative est dénoncée par les quelque 930 autres soupes populaires allemandes, qui ont refusé d'appliquer la même règle, arguant ne pas vouloir faire un tri entre les personnes dans le besoin."Le critère est la pauvreté, pas la nationalité!", a déclaré à l'AFP Antje Trölsch, porte-parole d'une soupe populaire berlinoise.Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a en revanche apporté son soutien lundi à M. Sartor. Le mouvement a fustigé le fait "que dès que vous critiquez les choses et prenez des mesures, vous êtes de suite qualifiés de nazi".L'association "n'avait pas été créée pour faire face au chaos engendré par la politique migratoire de (Angela) Merkel mais pour répondre à la demande qui était déjà sur place", estime le parti sur sa page Facebook.Depuis 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'1,2 million de réfugiés en provenance essentiellement de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan.Cet afflux nourrit une montée de la xénophobie dans le pays et contribue à la montée en puissance de l'AfD, désormais représentée à la chambre des députés.(©AFP / 26 février 2018 18h35)