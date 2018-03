Allemagne: Olaf Scholz, l'alternance en douceur aux Finances

Le jour où les conservateurs allemands d'Angela Merkel ont dû accepter que le ministère des Finances passe "à gauche", ils se sont étouffés. Mais ils ont été immédiatement soulagés en apprenant qu'il reviendrait au très modéré Olaf Scholz.Si l'arrivée, officialisée vendredi, du social-démocrate à ce ministère prestigieux marque une césure en Allemagne et en Europe après le règne de huit ans du très orthodoxe démocrate-chrétien Wolfgang Schäuble, elle ne devrait pas bouleverser le cap rigoureux de la politique budgétaire allemande.Sur la forme au moins, le Maire de Hambourg veut rompre avec l'héritage de son prédécesseur, qui s'est fait nombre d'ennemis en Europe par sa propension à faire la leçon aux pays trop dépensiers à ses yeux comme la Grèce.Il a déjà promis que l'Allemagne allait cesser de "dicter aux autres pays comment se développer".Pour le reste, Olaf Scholz, un social-démocrate tendance centriste, ne va pas détricoter l'héritage des dix dernières années fait de gestion rigoureuse des deniers publics. Le contrat de coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates prévoit l'équilibre du budget fédéral.Désormais "ne comptez pas sur l'Allemagne pour désigner des personnes dépensières ou exubérantes, mais il aura à coeur de finaliser le programme de soutien à la Grèce", a résumé le commissaire européen à l'Economie et aux Finances, Pierre Moscovici, à propos du nouveau grand argentier allemand.Olaf Scholz apporte un gage de stabilité à Angela Merkel. Si l'élu de 59 ans a fait exploser le budget de sa ville qu'il dirige depuis 2011 pour la doter d'une somptueuse salle de concert, en tant que ministre des Finances il devrait s'en tenir à son credo: "On ne donne que ce que l’on a".La présidente désignée du parti social-démocrate Andrea Nahles a loué vendredi la gestion du port hanséatique par un homme qui "garde un oeil vigilant sur les finances, avec donc de la discipline budgétaire d'un côté, mais qui de l'autre regarde les investissements d'avenir dans les infrastructures, l'éducation et la recherche".Au plan local, le maire, marié à une membre du SPD, peut en effet être plus dispendieux que ne le laisse supposer sa réputation.Il a ainsi fait de la petite enfance et du logement social les priorités de son mandat à Hambourg. "Scholz aime apaiser les conflits avec l'argent du contribuable", raille le quotidien des affaires Handelsblatt.Né à Osnabrück, Olaf Scholz rejoint le SPD dès 17 ans. Il a alors les cheveux longs et flirte un temps avec les idées les plus à gauches du parti, avant de se positionner fermement au centre.Le crâne désormais lisse, Olaf Scholz devient avocat spécialiste du droit du travail et est élu député en 1998.C’est lors de son mandat de secrétaire général du SPD (2002-2004), alors qu'il doit tous les jours expliquer devant les caméras le détail des impopulaires reformes libérales du chancelier Gerhard Schröder, qu'il gagne son surnom de "Scholzomat" dans les médias allemands.Une raillerie qui vise sa propension à s'exprimer en public comme un "automate", sans relief. Tendance qu'il a encore confirmée le 4 mars lorsqu'il a annoncé sur un ton d'enterrement le résultat pourtant positif des militants SPD en faveur d'une nouvelle coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel.Pour son retour à Berlin, Olaf Scholz hérite à la fois du prestigieux ministère des Finances mais aussi du rôle de vice-chancelier dans le cabinet Merkel IV.Il peut compter sur une franche proximité avec la chancelière. Elle lui avait apporté son soutien à l'été 2017, alors qu'il faisait face à des appels à la démission suite aux violentes manifestations ayant émaillé le sommet du G20 à Hambourg.Souvent décrit comme sûr de lui et ambitieux, il pourrait viser après le ministère des Finances plus haut, avec un jour la candidature à la chancellerie pour le SPD. Mais il aura fort à faire avec sa concurrente, Andrea Nahles, qui le surveille de près.(©AFP / 09 mars 2018 12h48)