Allemagne: Un pilote d'avion interpellé avant le décollage car il était ivre

Berlin - Le co-pilote d'une compagnie aérienne portugaise a été interpellé vendredi soir à l'aéroport de Stuttgart peu avant le décollage de l'avion car il était en état d'ébriété dans le cockpit, ont annoncé la police et le Parquet allemands.L'homme de 40 ans a été placé en détention provisoire. Employé de la Portugalia Airlines, filiale de la TAP, il avait attiré l'attention d'un employé de l'aéroport en "raison d'une odeur d'alcool et d'une démarche incertaine". Celui-ci avait prévenu les autorités aéroportuaires et la police, selon un communiqué.Des policiers qui ont pénétré dans le cockpit de l'avion sur le point de décoller pour Lisbonne ont également constaté "un fort état d'ébriété" et ont procédé à une prise de sang.Le Parquet de Stuttgart a immédiatement suspendu la licence de vol du pilote portugais et fixé une caution de 10.000 euros pour sa libération.Le vol, à destination de Lisbonne, a été annulé et les 106 passagers ont été acheminés vers un hôtel, selon la même source.La TAP "ouvrira une enquête interne et prendra les mesures nécessaires", a-t-elle indiqué dans un communiqué. La compagnie aérienne portugaise "s'excuse auprès des passagers pour le désagrément causé" et a précisé que certains d'entre eux avaient accepté de changer leur date de vol à destination de la capitale portugaise.(©AFP / 24 mars 2018 14h58)