Allemagne: controverse après un appel à ne pas porter la kippa

Berlin - L'appel lancé mardi par l'un des responsables de la communauté juive d'Allemagne à ne pas porter la kippa dans les rues des grandes villes du pays a suscité la controverse, après une agression antisémite à Berlin qui a choqué le pays."Porter (la kippa) avec un air de défi serait en principe la bonne chose à faire", a déclaré à la radio régionale RBB le président du Conseil central des juifs d'Allemagne, Joseph Schuster, qui s'exprimait après une agression survenue en plein Berlin la semaine dernière."Malgré tout, je dois en réalité déconseiller à des personnes seules de se montrer dans le centre des grandes villes d'Allemagne avec une kippa", a-t-il encore dit.Quand un responsable juif "respecté juge nécessaire de presser les juifs de dissimuler leur identité, alors il est clair que les autorités allemandes ont échoué à protéger les droits de leurs citoyens juifs et à combattre l'antisémitisme croissant", a renchéri dans un communiqué le rabbin Abraham Cooper, un responsable américain du centre Simon Wiesenthal de lutte contre l'antisémitisme et le racisme.Le rabbin Menachem Margolin, président de l'Association juive européenne (EJA), a au contraire appelé M. Schuster à "retirer" son appel.Ses déclarations partent sans doute "d'un souci sincère de la sécurité des juifs" mais "malheureusement, (M. Schuster) se trompe dans le remède" : "ne pas porter la kippa par peur de l'antisémitisme, c'est en fait l'accomplissement de la vision des antisémites en Europe", a argumenté M. Margolin.Il ne faut pas "encourager les juifs -- ou quelque autre groupe religieux ou ethnique -- à abandonner leurs attributs religieux", a-t-il déclaré.Les propos de M. Schuster s'inscrivent dans un contexte de crainte d'une résurgence de l'antisémitisme en Allemagne, pays toujours hanté par les crimes nazis.La semaine dernière, l'agression de deux jeunes portant une kippa dans un quartier branché de Berlin avait ainsi suscité une vive émotion.L'une des victimes, qui n'est pas juive mais un Arabe israélien, avait expliqué avoir été insulté par un groupe de personnes et avoir décidé à ce moment-là de filmer la scène avec son téléphone portable. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent son agresseur en train de le fouetter avec sa ceinture en criant "yahoud" ("juif" en arabe) et "trou du cul".L'un des agresseurs présumés s'est rendu à la police. Selon la presse allemande, il s'agirait d'un réfugié syrien ayant vécu dans un centre pour migrants.La chancelière Angela Merkel avait dénoncé cet "incident terrible" et promis de "réagir". "Nous sommes confrontés à de l'antisémitisme parmi les Allemands et aussi parmi les gens provenant du monde arabophone", avait-elle ajouté.La Communauté juive de Berlin a appelé les Berlinois à un rassemblement de solidarité mercredi, invitant juifs et non juifs à porter une kippa.Ces derniers mois, du fait de l'essor de l'extrême droite et des inquiétudes dues à l'afflux de réfugiés arabes, un débat monte dans le pays sur la résurgence en Allemagne de l'antisémitisme, notamment dans les cours d'école.(©AFP / 24 avril 2018 18h14)