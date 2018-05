Allemagne: coup de frein sur la croissance début 2018

Berlin - La croissance économique allemande a nettement ralenti au premier trimestre de cette année, le PIB ne progressant que de 0,3% par rapport au trimestre précédent, plombé par un recul des exportations comme des importations sur fond de tensions commerciales.Annoncé mardi par l'office fédéral des statistiques Destatis, ce chiffre est inférieur aux attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,4%.Même si l'économie allemande connaît "la plus longue phase de croissance depuis 1991", avec quinze trimestres consécutifs de hausse du PIB, la période de janvier à mars marque un net coup de frein par rapport aux quatre trimestres de l'an dernier, qui avaient vu la production nationale croître de 0,9%, 0,6%, 0,7% puis 0,6%.La principale explication vient du commerce extérieur qui a "perdu en dynamisme", puisqu'"aussi bien les exportations que les importations ont reculé par rapport au trimestre précédent", dans une période houleuse marquée par les menaces de sanctions américaines contre l'acier et l'aluminium européens, relève Destatis.Les dépenses de l'Etat se sont repliées "pour la première fois depuis cinq ans et ont pesé sur la croissance", constate Destatis, alors que Berlin est déjà prié de toutes parts de dépenser plus, comme le répétait encore lundi le Fonds monétaire international.(©AFP / 15 mai 2018 08h31)