Allemagne: des milliers de manifestants disent "non au charbon"

Berlin - Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Berlin et à Cologne pour enjoindre le gouvernement allemand à sortir du charbon, toujours très présent dans la consommation d'électricité du pays, à la veille de la COP24."Arrêter le charbon, sauver le climat", "le charbon est une impasse", "la planète est rouge de colère": à Berlin, entre 5.000 manifestants, selon la police, et 16.000, selon les organisateurs, ont bravé le froid pour forcer les responsables politiques à agir pour le climat.Plusieurs tracteurs surmontés de nombreuses pancartes et de drapeaux d'organisations écologistes, accompagnaient d'ailleurs les manifestants dans les rues de la capitale.Le porte-parole de l'organisation "Bund", Hubert Weiger, a estimé nécessaire "que des décisions courageuses soient prises pour une sortie rapide du charbon et un changement structurel significatif dans les bassins houillers" et faire en sorte que le pays abandonne le charbon avant 2030.Car en Allemagne, si les énergies renouvelables sont montées en puissance, dépassant les 30% de la consommation d'électricité, le charbon reste toujours une pierre angulaire de la politique énergétique allemande. Il y représente toujours près de 40% de la production d'électricité en raison notamment de la sortie du nucléaire à l'horizon 2022, décidée en 2011 par le gouvernement d'Angela Merkel.L'Allemagne doit d'ailleurs décider début 2019 d'un éventuel calendrier pour sortir peu à peu de cette énergie très polluante.Plus gros émetteur de CO2, le charbon est responsable de 40% des émissions mondiales de CO2 en 2017, devant le pétrole (34%) et le gaz (19%), selon l'association Global Carbon Project.A Cologne, ce sont entre 10.000 manifestants, selon la police, et 20.000, selon les organisateurs, qui ont battu le pavé.Ici comme à Berlin, les manifestants avaient également pour ambition "d'émettre un signal fort" aux dirigeants du monde entier qui doivent se réunir à partir de dimanche et pour deux semaines à Katowice en Pologne pour la COP24.Quelque 200 pays tenteront de donner du souffle à l'accord de Paris, mais les ambitions risquent de ne pas être à la hauteur de l'urgence alors que 2018 risque encore, selon l'agence météorologique de l'ONU, d'être l'une des années les plus chaudes des dernières décennies.Lors de cette conférence "nous verrons si les responsables politiques sont déterminés à maintenir l'augmentation de la température à 1,5 degrés", a déclaré le responsable de l'association écologiste "Naturfreunde Deutschlands", Michaël Müller.(©AFP / 01 décembre 2018 16h28)