Allemagne: il fonce avec sa voiture contre le siège du SPD

Un homme de 58 ans a foncé avec sa voiture contenant des cartouches de gaz et des jerrycans d'essence sur le siège des sociaux-démocrates (SPD) à Berlin et a affirmé ensuite aux policiers avoir voulu se suicider, a indiqué lundi la police.L'incident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Blessé et saignant abondamment à la tête, l'homme, dont la police ne donne pas davantage de détails, a dû être transporté à l'hôpital.Un incendie s'était déclaré à l'intérieur du véhicule mais a été immédiatement éteint par le système anti-incendie du bâtiment du SPD. La voiture avait à son bord des cartouches de gaz et des jerrycans d'essence.L'homme a déclaré également aux policiers avoir déposé auparavant un sac contenant du matériel inflammable devant le siège des conservateurs de la CDU.Dimanche soir, le concierge du bâtiment de la CDU avait indiqué effectivement à la police qu'un inconnu avait déposé peu avant 23H00 (22H00 GMT) un sac comprenant des cartouches de gaz et des briquets."Nous poursuivons les enquêtes concernant sa motivation et ses raisons de prendre pour cibles des sièges de partis politiques", a affirmé à l'AFP un porte-parole de la police berlinoise.La police criminelle de Berlin est chargée de l'enquête.(©AFP / 25 décembre 2017 12h00)