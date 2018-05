Allemagne: la croissance déçoit en début d'année, pénurie de main d'oeuvre

Berlin - La croissance économique allemande a nettement ralenti entre janvier et mars après une année 2017 euphorique, une déception attribuée par les analystes à des facteurs temporaires mais aussi à un début de surchauffe face au manque de main d'oeuvre.Au premier trimestre, le produit intérieur brut de la première économie européenne a progressé de 0,3% par rapport au trimestre précédent, quand les économistes escomptaient 0,4%.Ce chiffre marque un net coup de frein par rapport aux quatre trimestres de l'an dernier, qui avaient vu la production nationale augmenter de 0,9%, 0,6%, 0,7% puis 0,6%, poussant le gouvernement à relever à plusieurs reprises ses prévisions de croissance.L'office fédéral des statistiques Destatis l'explique surtout par la "perte de dynamisme" du commerce extérieur, puisqu'"aussi bien les exportations que les importations ont reculé par rapport au trimestre précédent", dans une période houleuse marquée par les menaces de sanctions américaines contre l'acier et l'aluminium européens.Les dépenses de l'Etat fédéral, limitées sur cette période à la gestion des affaires courantes en raison de longues négociations pour former une coalition, se sont par ailleurs repliées "pour la première fois depuis cinq ans et ont pesé sur la croissance", constate Destatis.En revanche, la demande intérieure est restée solide.Le tout dessine un tableau nuancé, qui témoigne "d'une normalisation après l'euphorie", selon HSBC, tout en prolongeant le plus long cycle de croissance qu'ait connu l'Allemagne depuis la réunification du pays en 1990, avec quinze trimestres consécutifs de hausse du PIB."Même si les incertitudes demeurent", principalement liées aux tensions commerciales, "il y a peu de raisons de douter de la solidité" de la conjoncture allemande, juge pour sa part Carsten Brzeski, de la banque ING Diba.Le principal problème de la première économie européenne est plutôt qu'elle peine à recruter et augmenter ses capacités de production, analyse M. Brzeski.Avec un taux de chômage au plus bas, "quasiment une entreprise allemande sur deux ne parvient pas à pourvoir durablement un poste" et 45% redoutent "de devoir limiter leur offre" par manque de main d'oeuvre, renchérit Martin Wansleben, patron de la chambre de commerce allemande DIHK."Il est donc important que les mesures prévues par l'accord de coalition", en particulier l'amélioration de la formation professionnelle et de la garde d'enfants, "soient mises en oeuvre rapidement", poursuit M. Wansleben.Venus d'Allemagne comme de l'étranger, les appels se multiplient depuis des mois pour que le gouvernement fédéral investisse plus largement dans l'économie, une priorité encore rappelée lundi par le Fonds monétaire international.(©AFP / 15 mai 2018 09h00)