Allemagne: le ministre de la Justice va devenir chef de la diplomatie (médias)

Berlin - Heiko Maas, ministre de la Justice sortant d'Angela Merkel, doit prendre la tête de la diplomatie allemande dans le prochain gouvernement de la chancelière, ont indiqué jeudi plusieurs des principaux médias allemands.Le social-démocrate de 51 ans doit être officiellement désigné vendredi par son parti pour succéder à une autre figure du SPD Sigmar Gabriel, selon l'agence dpa, les magazines der Spiegel et Focus.M. Gabriel avait annoncé lui-même un peu plus tôt que la direction du Parti social-démocrate (SPD) avait décidé qu'il ne serait pas dans le quatrième gouvernement de Mme Merkel qui doit être investi mercredi."Si c'est vrai que (Heiko Mass) devient ministre des Affaires étrangères (...) il fera ça de manière excellente", a dit l'actuel chef de la diplomatie allemande lors d'une conférence de presse.Heiko Maas n'a pas d'expérience diplomatique particulière, mais il s'est imposé comme une figure de la sociale-démocratie allemande durant les quatre années qu'il a passées à la Justice.Il est notamment devenu une figure honnie de l'extrême droite en imposant une loi forçant les réseaux sociaux à supprimer, sous peine de lourdes amendes, les contenus et commentaires racistes et haineux.Cela lui a valu par exemple d'être comparé à Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande d'Adolf Hitler, par Lutz Bachmann, le leader du mouvement islamophobe Pegida. Heiko Maas est régulièrement insulté en ligne et selon ses dires, il a reçu une balle par courrier.Cinq autres ministres sociaux-démocrates seront dans la nouvelle équipe de Mme Merkel dans le cadre de l'accord avec l'union conservatrice de la chancelière qui a mis fin à six mois d'impasse politique provoquée par les législatives du 24 septembre.Selon ces mêmes médias, le poste de ministre des Finances et vice-chancelier ira comme attendu depuis des semaines au maire de Hambourg Olaf Scholz. La chancelière a été très critiquée dans son parti pour avoir cédé au SPD ce portefeuille, traditionnelle chasse gardée des conservateurs.Mais en Allemagne, comme chez les partenaires européens, on s'attend à ce que M. Scholz reste fidèle à la politique rigoureusement libérale de Berlin depuis 10 ans.Le successeur de M. Maas à la Justice, selon l'agence dpa, n'a pas encore été décidé, mais son nom doit être annoncé officiellement vendredi matin, comme ceux de tous les autres membres sociaux-démocrates du futur gouvernement.Toujours selon les médias allemands, l'actuel ministre de la Famille Katarina Barley prendrait la tête du ministère du Travail, cédant son poste à Franziska Giffey, une inconnue du grand public qui est actuellement maire du secteur berlinois de Neukölln, un quartier à la fois branché et défavorisé.Svenja Schulze, cadre du SPD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ira elle à Berlin pour diriger le ministère de l'Environnement.(©AFP / 08 mars 2018 15h00)