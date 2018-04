Allemagne: le patron du distributeur Tengelmann disparu en montagne

Le patron du distributeur allemand Tengelmann, Karl-Erivan Haub, l'une des plus grosses fortunes allemandes, est porté disparu depuis samedi dans un domaine de ski à la frontière helvético-italienne, a annoncé une porte-parole du groupe à l'agence dpa mardi.Les recherches pour tenter de retrouver ce milliardaire de 58 ans, qui faisait du ski au moment de sa disparition, se poursuivent, "nous faisons tout pour le retrouver", a dit la porte-parole.Selon le quotidien suisse Blick, la famille de M. Haub a lancé l'alerte car il ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé à son hôtel à Zermatt. Ce skieur aguéri était parti samedi en début de matinée pour une randonnée à ski en solitaire.Les recherches se concentrent dans le Cervin, entre le canton du Valais et la Vallée d'Aoste.Les héritiers de l'empire Tengelmann figurent parmi les 100 familles les plus riches dans le monde, selon la presse.Les biens de la famille étaient évalués à 3,5 milliards d'euros en 2014.Le groupe Tengelmann détient notamment les chaînes de magasins de vêtements à bas prix Kik et de bricolage Obi.(©AFP / 10 avril 2018 22h22)