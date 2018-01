Allemagne: manifestation kurde contre l'offensive turque en Syrie

Au moins un millier de kurdes manifestaient samedi à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, pour protester contre l'offensive turque visant une milice kurde dans le nord de la Syrie, alors que Berlin redoute une importation du conflit dans le pays.La police de Cologne a avancé le chiffre provisoire d'un millier de personnes au début de la manifestation, peu après 09H00 GMT. Selon un journaliste de l'AFP, ils étaient plusieurs milliers.Les organisateurs ont tablé sur environ 20.000 personnes pour ce rassemblement sous haute surveillance qui sera encadré par plus de 2.000 policiers afin d'éviter tout débordement.Les "risques de conflit sont considérables", a prévenu le chef de la police de Cologne, Uwe Jacob.Les manifestants, rassemblés place Ebert, dans le centre de Cologne, brandissaient des pancartes réclamant la "Liberté pour le Kurdistan" ou d'autres proclamant "Honte à toi, l'Europe", selon un journaliste de l'AFP.Une manifestation dans le nord du centre-ville était ensuite prévue.Ankara a lancé samedi ses troupes dans l'enclave d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde jugée terroriste par Ankara mais soutenue par Washington dans le cadre de la coalition contre le groupe Etat islamique (EI). Et vendredi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis d'intensifier l'offensive, en dépit des appels internationaux à la retenue.Depuis, l'inquiétude monte en Allemagne, où les autorités redoutent une importation du conflit sur leur territoire où vivent environ un million de kurdes et quelque 3 millions de personnes turques ou d'origine turque, ce qui en fait la plus grande diaspora turque dans le monde.Des échauffourées entre membres des deux communautés et des actes de vandalisme contre des mosquées turques ont d'ores et déjà eu lieu ces derniers jours."La Turquie a commencé une guerre d'agression contraire au droit international", a martelé samedi le co-président de la Communauté kurde d'Allemagne, Mehmet Tanriverdi, dans le journal régional Heilbronner Stimme.L'appel à manifester contre l'offensive turque avait été lancé par Nav-Dem, une association jugée par les services de renseignements allemands comme proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé parmi les organisations terroristes par les Etats-Unis et l'Union européenne et interdit depuis 1993 en Allemagne.(©AFP / 27 janvier 2018 11h18)