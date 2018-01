Berlin - Les conservateurs de la chancelière allemande Angela Merkel et les sociaux-démocrates entament vendredi leurs négociations, a annoncé le président du SPD, Martin Schulz, avec pour objectif de former un gouvernement de "grande coalition" avant la fin mars.Une rencontre trilatérale entre Angela Merkel, la cheffe de la CDU, son allié bavarois conservateur (CSU), Horst Seehofer, et le dirigeant du Parti social-démocrate (SPD), Martin Schulz, est prévue pour vendredi à partir de 09H00 (08H00 GMT), a-t-il précisé.Tandis que les partenaires européens de l'Allemagne commencent à s'impatienter comme du reste une partie des Allemands, les négociations vont être menées "tambour battant", selon M. Schulz."Nous allons certainement négocier tambour battant dans les deux prochaines semaines mais sans tomber dans quelques effervescence que ce soit", a promis M. Schulz jeudi soir.Il a précisé entamer ces discussions "dans l'ensemble avec optimisme", le SPD s'y rendant "avec une grande détermination" pour faire aboutir un projet d'alliance qui comprenne "des accents sociaux-démocrates tels" que la direction de son parti pourra se présenter "avec bonne conscience" devant les membres du SPD.Ces derniers devront en effet se prononcer sur une grande coalition au cours d'une consultation de grande ampleur des 440.000 militants.Conservateurs et sociaux-démocrates ont déjà procédé depuis début janvier de laborieuses tractations préliminaires pour préparer une "feuille de route" des réformes qu'ils comptent engager ensemble.Les négociations qui s'ouvrent vendredi doivent permettre aux trois partis de fixer très précisément les détails de leurs projets.La chancelière a émis le souhait de boucler ces discussions à la mi-février avant les festivités du carnaval, grand rendez-vous populaire en Allemagne.Le gouvernement pourrait donc être constitué dans les premiers jours du printemps, soit six mois après les législatives de septembre 2017 qui ont laissé l'Allemagne sans majorité gouvernementale claire.Le SPD a donné dimanche son feu vert à une nouvelle alliance gouvernementale avec l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et sa branche bavaroise CSU.Le oui du bout des lèvres des délégués sociaux-démocrates permet à Angela Merkel d'espérer enchaîner un quatrième mandat de quatre ans, même si les Allemands semblent peu convaincus par la perspective d'une nouvelle "grande coalition".(©AFP / 25 janvier 2018 18h59)