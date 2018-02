Allemagne: reprise des négociations entre IG Metall et le patronat

Le syndicat allemand de la métallurgie, IG metall, a accepté de reprendre lundi les négociations salariales avec le patronat, mettant en suspens la menace d'un nouveau durcissement du conflit après une semaine marquée par des grèves de 24 heures.Un nouveau cycle de négociations devait débuter à Stuttgart dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest) à 10H00 GMT, a annoncé la centrale dans un communiqué.La semaine passée, un demi-million de salariés ont participé sur 280 sites répartis sur tout le pays à des grèves d'avertissement de 24 heures, un nouvel instrument du syndicat pour faire monter la pression sur les fédérations d'employeurs.En cas d’échec dans cette dernière ligne droite pour parvenir à un accord, IG Metall a menacé de recourir à la grève illimitée. Ce serait une première depuis 2003 pour cette vaste branche de l'industrie allemande, qui chapeaute notamment l'automobile, les machines-outils et la métallurgie.Le patron d'IG Metall, Jörg Hoffman, avait averti vendredi que le syndicat n'accepterait de retourner à la table des négociations lundi qu'à condition que le patronat améliore en amont son offre en termes d'argent et de droit à une réduction temporaire du temps de travail.Les négociations saisonnières entamées à l'automne n'ont jusqu'ici pas permis de conclure un nouvel accord pour ce secteur qui emploie 3,9 millions de personnes.Le patronat allemand propose 2% de hausse des salaires quand IG Metall en exige 6%, mais il refuse aussi fermement la principale revendication du syndicat: la possibilité de passer de 35 à 28 heures de travail par semaine, avec compensation financière partielle par l'employeur, pour ceux qui souhaitent s'occuper de leurs proches. La formule serait valable deux ans au maximum et garantirait un retour à un poste à plein temps.Dans le Bade-Wurtemberg, région "pilote" pour un accord à l'échelle nationale, les employeurs proposaient dernièrement une augmentation de 6,8% sur 27 mois portant sur le salaire et des éléments de long terme, tandis que le syndicat réclame une hausse de 8% également sur cette période.(©AFP / 05 février 2018 11h29)