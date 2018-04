Berlin (Allemagne) - La police allemande a abattu un jeune réfugié afghan soupçonné d'avoir agressé et grièvement blessé un homme tôt vendredi devant une boulangerie, ont annoncé les autorités.Selon un porte-parole du Paquet de Fulda (ouest), le jeune homme de 19 ans aurait agressé un livreur de cette boulangerie à coup de pierres et d'une matraque vers 4h20 (2h20 GMT), avant l'ouverture du magasin.Les motifs de l'agresseur, qui résidait dans un centre de réfugiés proche des lieux, restent encore à éclaircir, a-t-il indiqué à l'AFP, ajoutant qu'aucun élément ne laissait supposer qu'il a agi pour des raisons politiques.Selon les autorités, le jeune homme s'en est pris dans un premier temps au conducteur d'une camionnette de livraison, puis à la vitrine de la boulangerie, puis a également lancé des pierres en direction des policiers arrivés sur les lieux.Ces derniers l'ont abattu, dans des conditions qui devront elles aussi être éclaircies. Selon l'état actuel l'enquête, au moins un policier a fait usage de son arme, et trois coups auraient été tirés, a précisé le porte-parole.(©AFP / 13 avril 2018 11h53)