Allemagne: une bombe de la 2e Guerre désamorcée, 12.000 évacuations

Une bombe de 500 kg datant de la Deuxième guerre mondiale a été désamorcée vendredi dans une ville du sud de l'Allemagne où plus de 12.000 personnes ont dû être évacuées, a annoncé la police locale.La bombe, découverte sur un chantier dans le centre de la ville bavaroise de Neu-Ulm, "a été désamorcée" avec succès, a indiqué la police bavaroise sur Twitter. "Nous sommes heureux que tout se soit bien déroulé", a-t-elle ajouté.Plus de 12.000 personnes au total ont été évacuées durant les opérations de désamorçages, qui ont duré plusieurs heures, selon la même source.Il s'agit de la troisième bombe datant de la guerre découverte en l'espace de quelques semaines à Neu-Ulm.A Francfort, une autre bombe de la Deuxième guerre mondiale a été découverte vendredi en début d'après-midi, déclenchant une évacuation préventive sur un rayon de 700 mètres autour de l'engin, ont annoncé les pompiers de Francfort sur leur site internet et sur Twitter.Le nombre de personnes concernées par cette évacuation n'a pas été précisé. Le désamorçage aura "probablement" lieu dans la nuit de vendredi à samedi, selon les pompiers.Ce type d'évacuation intervient régulièrement en Allemagne. Du fait des bombardements alliés intensifs durant la Deuxième guerre mondiale, les services de déminage doivent régulièrement neutraliser bombes et obus découverts lors de chantiers de construction, dans des forêts, des champs, voire des jardins.(©AFP / 13 avril 2018 16h04)