Allergan rejoint les rangs d'Interpharma

Zurich (awp) - L'association Interpharma, qui représente les intérêts des acteurs pharmaceutiques pratiquant de la recherche en Suisse, accueille mardi un 25e membre avec l'adhésion d'Allergan, représentation helvétique de la multinationale américaine homonyme cotée à New York et sise à Dublin.Allergan AG, établi à Zurich, emploie une cinquantaine de collaborateurs sur les plus de 16'000 employés du groupe à l'échelle mondiale.La maison-mère s'est spécialisée dans les domaines thérapeutiques du système nerveux central, de l'ophtalmologie, de la médecine esthétique et dermatologique, de la gastroentérologie, de la gynécologie, de l'urologie, ou encore des médicaments anti-infectieux. Le groupe est par ailleurs actif dans le segment des dispositifs médicaux. 30.01.2018