Allreal: baisse du résultat annuel mais optimisme pour 2018

Zurich (awp) - La société immobilière Allreal a vu ses résultats reculer l'année dernière, malgré une baisse des charges, a annoncé mardi l'entreprise zougoise. La direction a néanmoins relevé la rémunération des actionnaires et prévoit pour 2018 un résultat opérationnel "légèrement supérieur" à l'exercice précédent, sans plus de détail.Le bénéfice net incluant les revalorisations immobilières a chuté de 25,6% à 129,2 mio CHF en 2017, a précisé Allreal, ajoutant dans un communiqué avoir profité en 2016 de gains de revalorisation "particulièrement élevés" et de ventes immobilières. Le résultat d'exploitation (Ebit) a quant à lui chuté de 29,4% à 187,5 mio.Le chiffre d'affaires total a baissé de 10,2% à 603,4 mio CHF, mais les revenus locatifs ont légèrement accéléré de 3,4% à 179,2 mio, a détaillé Allreal.Le dividende proposé aux actionnaires au titre de l'exercice écoulé a été relevé de 50 centimes à 6,25 CHF par titre, un montant légèrement supérieur aux prévisions (6,00 CHF) des deux analystes interrogés par AWP.al/rp(AWP / 27.02.2018 06h45)