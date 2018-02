Allreal propose Peter Mettler pour le conseil d'administration

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de la société immobilière Allreal va connaître un changement: Albert Leiser a décidé de ne pas se représenter lors de l'assemblée générale 2018. En lieu et place, le conseil proposera aux actionnaires d'élire Peter Mettler dans l'organe de surveillance.M. Mettler est fondateur, directeur et président du conseil d'administration de Mettler2Invest AG et directeur et administrateur de la société immobilière Novavest Real Estate AG, a précisé Allreal mardi soir.Les autres membres du conseil d'administration Bruno Bettoni, Ralph-Thomas Honegger, Andrea Sieber, Peter Spuhler, Olivier Steimer et Thomas Stenz se représenteront tous pour le renouvellement de leur mandat.cf/rp(AWP / 13.02.2018 18h40)