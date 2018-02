Alphabet(Google): chiffre d'affaires en nette hausse mais coûts en hausse

GOOGLE

San Francisco - Alphabet, la maison mère de Google, a vu ses chiffres d'affaires annuel et trimestriel augmenter nettement mais a subi une perte nette sur les trois derniers mois et a vu ses coûts beaucoup croître.Le chiffre d'affaires du dernier trimestre est en hausse de 24% à 32,3 milliards de dollars, mieux que prévu, et il atteint 110,9 milliards de dollars sur l'année entière (+23%), un peu au-dessus des attentes des analystes, a indiqué le groupe jeudi.Mais le groupe a subi une perte nette de 3,02 milliards en fin d'année à cause de la réforme fiscale américaine, qui entraîne une charge exceptionnelle pour impôt de plus de 10 milliards de dollars au dernier trimestre.Alphabet a aussi vu ses "coûts d'acquisition" de trafic (TAC), élément très observé, bondir de 31%, à 6,45 milliards sur le trimestre. Ces coûts, qui sont versés à des tiers pour assurer par exemple à Google d'être le moteur de recherche par défaut sur des appareils, représentent 24% de ses recettes publicitaires (contre 22% fin 2016).La marge opérationnelle s'est contractée à 24% sur le dernier trimestre.Les recettes publicitaires de Google ont cru au dernier trimestre, à 27,2 milliards de dollars, contre 22,4 milliards fin 2016.Le titre baissait dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de 2,55% à 1.137 dollars vers 21H30 GMT.jc/jld/pb(©AFP / 01 février 2018 21h43)