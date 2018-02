Alphabet(Google): chiffre d'affaires en nette hausse mais perte nette au 4e trimestre

Alphabet, la maison mère de Google, a vu ses chiffres d'affaires annuel et trimestriel augmenter nettement mais a subi une perte nette au dernier trimestre et a vu ses coûts beaucoup augmenter.Le chiffre d'affaires du dernier trimestre est en hausse de 24% à 32,3 milliards de dollars, mieux que prévu, et il dépasse les 110 milliards de dollars sur l'année entière (+23%) mais le groupe a subi une perte nette de 3,02 milliard en fin d'année à cause de la réforme fiscale américaine tandis qu'il a vu ses "coûts d'acquisition" de trafic (TAC), élément très observé, bondir de 31% à 6,45 milliards sur le trimestre.(©AFP / 01 février 2018 22h42)