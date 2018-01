Alpiq conclut un accord avec hotelleriesuisse

Lausanne (awp) - Alpiq et la faîtière hotelleriesuisse ont conclu un partenariat prévoyant la fourniture par le groupe lausannois de prestations dans les techniques du bâtiment, a annoncé mardi l'énergéticien.Depuis le début de l'année, Alpiq est "le partenaire officiel en matière de technique du bâtiment" pour l'association de 3000 membres. Les détails financiers de cet accord n'ont pas été précisés dans le communiqué.Alpiq a réalisé plusieurs projets énergétiques pour des hôtels et restaurants en Suisse, notamment l'hôtel Waldhaus à Flims, le restaurant Kronenhalle à Zurich, le Signinahotel à Laax, l'hôtel Engel à Liestal et le Valsana Hotel & Appartements Arosa.al/fr(AWP / 09.01.2018 08h15)