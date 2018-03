Alpiq prend une participation dans Move Mobility

Lausanne (awp) - L'énergéticien Alpiq a fait son entrée en tant qu'actionnaire dans Move Mobility, jusqu'à présent une coentreprise de ses homologues Groupe E, EWB et EBM, a annoncé mardi le groupe lausannois. Le montant de la participation tout comme les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.Le réseau de recharge pour véhicules électriques Move et Alpiq sont partenaires depuis le début de l'année dernière. Move compte 300 points de recharge en Suisse et plusieurs milliers dans l'ensemble de l'Europe, selon un communiqué.al/fr(AWP / 06.03.2018 08h00)