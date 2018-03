Alpiq procède à une cession de 850 mio CHF dans ses activités industrielles

(ajoute communiqué Bouygues et précisions sur les divisions)Zurich (awp) - L'énergéticien Alpiq se sépare de deux unités relevant de ses activités industrielles, à savoir InTec et le groupe allemand Kraftanlagen. Le géant français Bouygues s'est porté acquéreur de ces entités pour 850 mio CHF, indique lundi la société lausannoise. Cette dernière confirme ainsi des informations parues dans la presse dimanche.Ce désinvestissement génère une plus-value et permet à Alpiq de se concentrer sur son coeur de métier, précise le communiqué. La finalisation est prévue au deuxième semestre, sous réserve du feu vert des autorités compétentes en Suisse et dans l'Union européenne.La cession s'explique par l'impossibilité financière pour Alpiq de poursuivre le développement des activités de services et d'ingénierie et consolider sa "position de numéro un sur divers marchés". Le groupe lausannois invoque la "situation difficile de la production suisse sur le marché libre".Les services d'ingénierie d'Alpiq comptent 7650 employés - dont 4000 en Suisse - et ont généré en 2017 un chiffre d'affaires de 1,7 mrd CHF, affirme le groupe Bouygues dans un communiqué distinct. Les recettes proviennent à 57% de la Suisse, à 24% d'Allemagne et à 12% d'Italie.Directrice générale (CEO) d'Alpiq, Jasmin Staiblin parle d'une situation gagnante pour les deux parties. "Elle offre de nouvelles perspectives commerciales aux deux entreprises et à leurs employés", affirme la patronne, citée dans le communiqué du groupe lausannois."Cette acquisition fait de Bouygues Construction un acteur de référence de l'énergie et des services en Europe", souligne pour sa part Philippe Bonnave, président-directeur général (PDG) de Bouygues Construction.RECENTRAGE SUR LA PRODUCTION EN SUISSEDans le détail, le groupe vaudois va abandonner ses activités de services et d'ingénierie, rachetés par deux filiales du groupe hexagonales, Bouygues Construction et Colas Rail.Basée à Munich, la société Kraftanlagen München investit dans des centrales, planifie et réalise des projets pour les fournisseurs d'énergie, les services industriels municipaux et l'industrie, précise Alpiq sur son site Internet. Elle compte 2800 employés.Le groupe zurichois Alpiq InTec est décrit comme le numéro 1 en Suisse des services énergétiques, avec 90 sites et 4900 collaborateurs. Ses compétences vont de la technique et de la gestion du bâtiment à l'approvisionnement énergétique en passant par l'efficacité énergétique.La société est active en Suisse et dans le nord de l'Italie ainsi que dans toute l'Europe pour l'activité technologies du transport.Alpiq se concentrera désormais sur la production d'électricité en Suisse ainsi que les activités internationales qui comprennent le parc de centrales. Elle va continuer la numérisation de ses activités.Une fois l'opération finalisée, Alpiq conservera la production d'électricité en Suisse (Generation Switzerland), l'unité Digital & Commerce, spécialisée dans le négoce international d'énergie, ainsi que la production des centrales thermiques à l'étranger et l'activité liée aux énergies renouvelables.La cession avait fait l'objet d'un article de presse dimanche, dans la Sonntagszeitung. Le prix d'achat mentionné était toutefois inférieur, à savoir 750 mio CHF environ. Cette opération permettrait à Alpiq de se trouver libre de dette, a expliqué le journal dominical.fr/al/jh(AWP / 26.03.2018 09h14)