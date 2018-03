Alpiq remporte un contrat de rénovation auprès du réseau ferroviaire italien

Lausanne (awp) - Alpiq s'est vu attribuer par le gestionnaire du réseau ferroviaire italien, Rete Ferroviaria Italiana, un contrat pour la rénovation et l'optimisation dans la région nord-ouest (Milan, Turin, Vérone et Gênes), a annoncé vendredi le groupe énergétique diversifié. Le mandat attribué au groupe lausannois s'élève à 27 mio EUR (31,6 mio CHF).Alpiq dirigera cette année et la suivante les travaux de renouvellement et d'optimisation des sous-stations et prendra également la direction du consortium entre les sociétés Sifel et Gavazzi Impianti, a-t-il précisé dans un communiqué.En 2017, Alpiq avait déjà décroché deux commandes importantes pour 23 mio EUR dans le cadre du plan d'investissement de Rete Ferroviaria Italiana, qui s'élève au total à 240 mio EUR et s'étend jusqu'en 2021.al/rp(AWP / 16.03.2018 19h05)