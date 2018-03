Alpiq replonge dans les chiffre rouges en 2017

Zurich (awp) - L'énergéticien Alpiq a subi une perte l'année dernière, replongeant dans les chiffres rouges après une année de répit. Des effets de change négatifs, l'arrêt de la centrale nucléaire de Leibstadt et la faiblesse des prix de gros ont pesé sur la performance. Le chiffre d'affaires a nettement progressé. L'année 2018 s'annonce difficile.Alpiq a subi une perte nette de 84 mio CHF, contre un bénéfice de 294 mio en 2016, indique le groupe lundi. Le conseil d'administration propose à nouveau aux actionnaires de renoncer à un dividende.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 278 mio CHF, en chute de 23,8% sur un an. Cet indicateur est plombé par des effets de change négatifs liés à des opérations de couvertures effectuées avant la levée du taux plancher EUR/CHF par la Banque nationale suisse. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 18% à 7,16 mrd.Deux analystes avaient édicté des prévisions sur les résultats. Alpiq a clairement dépassé les attentes de chiffre d'affaires et déçues celles de résultat net.Pour 2018, la direction s'attend à un résultat opérationnel inférieur à celui de l'exercice écoulé. La faiblesse persistante des prix de gros met la production suisse sous pression, précise le communiqué. Un redressement est prévu à moyen, voire long terme.fr/al(AWP / 26.03.2018 08h00)