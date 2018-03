Alpiq vend InTec et le groupe Kraftanlagen à Bouygues pour 850 mio CHF

Zurich (awp) - L'énergéticien Alpiq se sépare de deux unités relevant de ses activités industrielles, à savoir InTec et le groupe Kraftanlagen. Le géant français Bouygues s'est porté acquéreur de ces entités pour 850 mio CHF, indique lundi la société lausannoise. Cette dernière confirme ainsi des informations parues dans la presse dimanche.Ce désinvestissement génère une plus-value et permet à Alpiq de se concentrer sur son coeur de métier, précise le communiqué.Dans le détail, le groupe vaudois va abandonner ses activités de services et d'ingénierie, rachetés par la filiale Bouygues Construction. La finalisation est prévue au deuxième semestre, sous réserve du feu vert des autorités compétentes.La cession s'explique par l'impossibilité financière pour Alpiq de poursuivre le développement des activités de services et d'ingénierie et consolider sa "position de numéro un sur divers marchés". Le groupe lausannois invoque la "situation difficile de la production suisse sur le marché libre".La société lausannoise se concentrera désormais sur la production d'électricité en Suisse ainsi que les activités internationales qui comprennent le parc de centrales. Elle va continuer la numérisation de ses activités.fr/al(AWP / 26.03.2018 07h50)