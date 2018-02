Also a bouclé 2017 sur un bénéfice net en forte hausse, dividende relevé

Zurich (awp) - Le distributeur de produits et composants électroniques Also a dépassé ses objectifs en 2017 et enregistré une hausse marquée de son bénéfice. Le groupe lucernois a levé un coin du voile sur sa performance annuelle. Il annonce dans la foulée le relèvement du dividende.Le bénéfice net s'est envolé de 11,2% sur un an à 92,5 mio EUR, indique lundi la société basée à Emmen. Le conseil d'administration propose un dividende de 2,75 CHF, contre 2,25 au titre de l'année 2016. L'assemblée générale du 27 mars devra donner son feu vert.Le résultat avant impôts (ebt) s'est inscrit à 124,2 mio, ce qui représente une hausse de 9,0%. La progression s'avère encore moindre pour le résultat brut d'exploitation (ebitda), en hausse de 7,7% à 157,3 mio EUR.Cette amélioration des indicateurs opérationnels a été réalisée grâce à une augmentation de 11,4% du chiffre d'affaires, à 8,9 mrd EUR.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) Gustavo Möller-Hergt parle d'un "résultat extraordinaire", dans un contexte de transformation de l'entreprise.Le groupe a entamé en juillet dernier le regroupement de plusieurs unités sous une seule division baptisée "Consumptional Business". Elle réunira sous un même toit les offres de plateforme (PaaS), infrastructure (IaaS), logiciels (SaaS) et appareils (DaaS).Also publiera ses états financiers complets le 23 février.fr/jh(AWP / 12.02.2018 08h05)