Also compacte sa direction générale après le départ d'Ole Eklund

Zurich (awp) - Le distributeur de composants électroniques Also, qui doit présenter vendredi ses résultats 2017, annonce le départ de son vice-président pour l'Europe du Nord et de l'Est Ole Eklund. Le groupe lucernois adopte dans la foulée une direction bicéphale composée du directeur général (CEO) Gustavo Möller-Hergt et du directeur financier (CFO) Ralf Retzko.Le groupe précise dans un communiqué diffusé mercredi soir avoir mis en place une équipe de douze personnes, chargée de dessiner les contours de la numérisation des processus, de l'optimisation de sa structure d'affaires et du développement de nouveaux modèles.jh/buc(AWP / 21.02.2018 18h43)