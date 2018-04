Also crée deux nouvelles fonctions, Chief Process et Chief Logistics Officer

Zurich (awp) - Le grossiste de matériel informatique Also a annoncé jeudi soir la création de deux nouvelles fonctions rapportant directement à la direction générale du groupe. Il s'agit de celles de directeur des processus métiers (Chief Process Officer, CPO) et de directeur logistique (Chief Logistics Officer, CLO), indique le groupe lucernois dans un communiqué.Le poste de CPO est échu à Reiner Schwitzki, directeur général de la filiale allemande depuis sept ans. Ce dernier sera chargé de promouvoir la numérisation des processus à l'échelle du groupe, afin d'en améliorer l'efficience.En charge de la logistique de la filiale allemande depuis une quinzaine d'années, Hermann Scharl a quant à lui été nommé CLO. A ce titre, il prend la direction des 15 centrales logistiques du groupe en Europe. Il s'occupera de développer de manière ciblée les meilleures pratiques sur la base du modèle allemand et de les appliquer à l'ensemble du réseau d'Also.buc/rp(AWP / 19.04.2018 18h00)