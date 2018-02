Also relève ses objectifs à moyen terme et veut surperformer le marché en 2018

(synthèse)Zurich (awp) - Le distributeur de composants électroniques Also a ajusté à la hausse ses objectifs à moyen terme, au terme d'un exercice 2017 solide. L'activité solutions devrait contribuer de plus en plus au chiffre d'affaires du grossiste lucernois. Ce dernier s'attend en 2018 à dépasser les taux de croissance du marché, malgré les incertitudes économiques.Les différentes mesures prises par la direction d'Also permettront de générer de confortables liquidités, affirme vendredi le groupe. Les premiers effets se feront sentir dès 2018, où Also espère générer une croissance supérieure de 1,5% par rapport à celle du marché. La progression du bénéfice net devrait dépasser celle des ventes.Le groupe a entamé en juillet dernier le regroupement de plusieurs unités sous une seule division Bien de consommation. Elle réunira sous un même toit les offres de plateforme (PaaS), infrastructure (IaaS), logiciels (SaaS) et appareils (DaaS) en tant que service.A moyen terme, la société basée à Emmen vise un chiffre d'affaires entre 10 et 14 mrd EUR et une marge brute d'exploitation (ebitda) de 2,1% à 2,6%. L'activité solutions devrait représenter 30% des recettes, contre 10% pour les services.Also avait levé il y a deux semaines un coin du voile sur sa performance annuelle, marquée par une augmentation de 11,2% sur un an du bénéfice net à 92,5 mio EUR. Le dividende sera relevé à 2,75 CHF, contre 2,25 au titre de 2016. L'assemblée générale du 27 mars aura le dernier mot."Nous avons dépassé nos objectifs en 2017. Notre stratégie MORE fonctionne et nous continuons à la mettre en oeuvre" a déclaré vendredi le directeur général (CEO) Gustavo Möller-Hergt, cité dans le communiqué.Le résultat avant impôts (ebt) s'est inscrit à 124,2 mio EUR, ce qui représente une hausse de 9,0%. La progression s'avère moindre pour l'excédent brut d'exploitation (ebitda), en hausse de 7,7% à 157,3 mio EUR.TOUS LES MARCHÉS EN CROISSANCECette amélioration des indicateurs opérationnels a été rendue possible par l'augmentation de 11,4% du chiffre d'affaires, à 8,9 mrd EUR.L'année dernière, l'activité d'approvisionnement (supply) a vu ses revenus s'envoler de 11,7% à 6,96 mrd EUR, soit près de 80% du chiffre d'affaires du groupe. La proportion atteint 10% pour les solutions, dont les revenus sont ressortis à 1,06 mrd. La croissance s'est révélée très forte, avec +18%.Les services ont néanmoins connu la progression la plus vigoureuse, de plus de 35%, à 325 mio EUR, mais ne représentent que 3,7% du chiffre d'affaires.L'ensemble des quinze pays dans lesquels Also est présent ont délivré une performance supérieure en rythme annuel. Le groupe lucernois affirme par ailleurs que l'intégration des sociétés rachetées est conforme aux attentes.L'Europe centrale (Suisse, Allemagne, France et Autriche), demeure le principal débouché pour le groupe. Les recettes y ont augmenté de 8,9% à 5,44 mrd EUR, pour un ebt de 86,7 mio (-4,4%). L'Europe du nord et de l'est a fait nettement mieux, avec une croissance de 16,2% à 3,88 mrd EUR. Le résultat avant impôt a bondi de moitié à 34,6 mio.Le groupe employait à fin décembre 4058 personnes provenant de 44 pays, soit 266 collaborateurs de plus qu'en 2016. Les charges de personnel ont augmenté de 4,7% à 219,3 mio EUR.La transformation d'Also en une entreprise orientée solutions et en agrégateur de services progresse à grands pas, selon la banque Vontobel. L'analyste Panagiotis Spiliopoulos reconnait que le potentiel de surprise était pratiquement inexistant après la publication des résultats préliminaires. La performance des activités services constitue le point d'orgue de cette volée de chiffres.Le potentiel de création de valeur est, lui, important grâce au nouveau modèle d'affaires. Les objectifs à moyen terme dépassent ceux fixés par Vontobel, qui maintient sa recommandation d'achat pour le titre.A 12h30, la nominative Also prenait 4,3% à 137,40 CHF, dans un SPI en recul de 0,49%.fr/rp/buc(AWP / 23.02.2018 12h46)