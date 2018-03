Alstom va fournir 54 trains à l'italien Trenitalia

Le groupe français Alstom va fournir 54 trains régionaux supplémentaires à l'opérateur ferroviaire national italien Trenitalia, pour près de 330 millions d'euros, a-t-il annoncé lundi.Les 54 trains sont destinés à quatre régions, et font partie de l'accord-cadre signé en 2016 par Alstom et Trenitalia concernant la fourniture de 150 trains régionaux. Ils s'ajoutent aux 47 trains déjà commandés par la région de l'Émilie-Romagne en 2016, selon un communiqué.Le train commandé par Trenitalia, composé de matériaux recyclables à 95%, peut transporter plus de 300 passagers assis, détaille le groupe industriel français.Les trains Coradia Stream "Pop" font partie de la dernière génération de trains conçus pour les lignes régionales et intercités. Ils sont fabriqués par Alstom en Italie, principalement sur le site de Savigliano, dans la province de Cuneo.Les trains seront répartis géographiquement comme suit : les Abruzzes (4 trains), la Ligurie (15 trains), les Marches (4 trains) et la Vénétie (31 trains).Alstom avait été retenu en 2016 pour fournir 150 trains régionaux à la compagnie de chemins de fer Trenitalia.(©AFP / 26 mars 2018 09h23)