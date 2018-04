Alten: chiffre d'affaires en hausse de 9,1% au Q1 2018

ALTEN

Paris - La société de conseil en technologies française Alten a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% au premier trimestre 2018, à 547,4 millions d'euros, a-t-elle annoncé mercredi.En France, l'activité "a continué de croître à un rythme soutenu, dans la continuité de l'accélération enregistrée fin 2017", avec une progression de 7,7%, à 255,7 millions d'euros, a indiqué Alten dans son communiqué.Hors France, la progression est de 10,4%, à 291,8 millions d'euros, "en particulier en Amérique du nord, en Espagne et au Benelux", selon Alten."Tous les secteurs d'activités sont en croissance", selon Alten, qui cite en particulier "l'aérospatial, la défense et sécurité, les sciences de la vie, les industries et le ferroviaire naval, en forte hausse"."Dans un contexte économique inchangé, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante" en 2018, indique également l'entreprise, sans donner de chiffre.En 2017, le chiffre d'affaires d'Alten avait augmenté de 13%n à 1,975 milliards d'euros. Son bénéfice net avait progressé de 30,7%n à 147 millions d'euros.Alten va proposer à son assemblée générale le 20 juin le versement d'un dividende de 1 euro par action ordinaire et de 0,50 euro par action de préférence, a-t-elle précisé mercredi.lby/etr/cj(©AFP / 25 avril 2018 17h12)