Alten: le bénéfice bondit de plus de 30% en 2017

ALTEN

Paris - La société de conseil en technologies française Alten a dégagé en 2017 un bénéfice net de 147 millions d'euros, en hausse de 30,7% par rapport à 2016, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.Son chiffre d'affaire a augmenté de 13% à 1,975 milliard d'euros.La croissance de cette société spécialisée dans la sous-traitance d'activités de recherche et développement a été portée par l'automobile, l'aérospatial et les sciences de la vie.A périmètre et taux de change constants, la croissance d'Alten, qui a réalisé six acquisitions à l'international l'année passée (en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis) s'établit à 7,9%.Le bénéfice opérationnel d'activité s'établit à 9,8% du chiffre d'affaires, contre 10,3% fin 2016, "en raison principalement d'un effet calendaire défavorable" (deux jours ouvrés en moins par rapport à l'année précédente) et "d'un renforcement des équipes managériales, nécessaire pour accompagner la croissance du groupe", selon le communiqué.En 2018, Alten compte poursuivre son développement "grâce à une politique de croissance externe dynamique, sa capacité de croissance organique, dans le respect de sa politique de marge".spe/soe/eb(©AFP / 20 février 2018 16h40)