Altice Europe va céder ses tours télécoms en République dominicaine

ALTICE

Paris - Le groupe de médias et télécoms Altice Europe a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de la cession de 100% du capital de sa filiale de tours de télécommunications en République dominicaine, Teletorres del Caribe, avec l'Américain Phoenix Tower International.L'opération, qui concerne plus d'un millier de tours dans l'État caribéen et dont la finalisation est attendue durant le troisième trimestre de l'exercice, devrait rapporter environ 170 millions d'euros au groupe coté à la Bourse d'Amsterdam.Altice Dominicana, filiale locale du groupe, a par ailleurs annoncé avoir signé un accord avec Teletorres del Caribe afin de continuer à profiter du réseau de tours pour le déploiement de son réseau mobile, un partenariat négocié pour une durée de 20 ans.Le groupe Altice Europe, issu de la séparation des activités européennes et américaines du groupe Altice, devenue réalité durant le premier semestre de l'année, mène depuis plusieurs mois des opérations de cession d'actifs, concernant en particulier les tours télécoms en France et au Portugal, afin d'accélérer son désendettement, qui s'élève à un peu plus de 30 milliards d'euros.Ces décisions stratégiques ont été la conséquence de la forte chute du cours d'Altice, en novembre dernier, à la suite de la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs et sanctionnés par un repli de plus de 50% du titre à la Bourse d'Amsterdam.Cette défiance des investisseurs avaient amené à la démission du PDG du groupe, Michel Combes, et la reprise en main par son actionnaire principal, Patrick Drahi, qui a notamment mené la séparation des activités européennes et américaines en deux groupes distincts, Altice Europe et Altice USA.Altice Europe pourrait par ailleurs céder la totalité de ses actifs en République dominicaine, considérés comme non stratégiques pour le groupe et dont il espère tirer un peu plus de 2,5 milliards d'euros.els/fka/cv(©AFP / 30 juillet 2018 06h57)