Altice Europe vend des actifs dans la fibre en France pour 1,8 md EUR

ALTICE

ALLIANZ

AXA

Paris - Le groupe de médias et télécoms Altice Europe a annoncé vendredi la cession de près de 50% d'une filiale regroupant une partie de ses activités d'infrastructure fibre en France pour 1,8 milliard d'euros à trois fonds.Altice va céder 49,99% de cette activité baptisée SFR FTTH à la branche de capital investissement d'Allianz, à Axa IM Real Assets et au Canadien Omers Infrastructure, a-t-il précisé dans son communiqué.Ces actifs vendus regroupent la fourniture d'infrastructures en fibre devant équiper cinq millions de foyers en France, dont un million d'ici la fin de l'année, selon Altice Europe. Il s'agit de foyers situés en zone moyennement dense et rurale.Cette filiale vendra ses services de grossiste dans les mêmes conditions à tous les opérateurs, que ce soit SFR ou ses concurrents, ajoute le communiqué.Cette cession faisait bondir le titre Altice Europe, côté à Amsterdam, qui prenait 8,32% à 2 euros vers 10H30."Avec cette transaction, Altice France et Altice Europe vont encore réduire leur ratio d'endettement net et croitre de façon significative", précise t-il.Pour diminuer son endettement, Altice s'est déjà engagé dans des opérations de vente de ses tours et antennes de téléphonie mobile.Altice est sous la pression des marchés pour se désendetter, après des années de croissance rapide financée au prix d'une dette atteignant 50 milliards d'euros.ef/jvi/mcj(©AFP / 30 novembre 2018 09h56)