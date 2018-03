Altice: chiffre d'affaires 2017 en hausse de +0,6% hors effet de change

ALTICE

Paris - Le groupe de médias et télécoms Altice, coté à la Bourse d'Amsterdam et maison mère de SFR, a enregistré un chiffre d'affaires en légère hausse de 0,6%, à taux de change constant, à 23,425 milliards d'euros, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.Le groupe, dont l'action avait plongé de plus de 50% l'an dernier, annonce par ailleurs une hausse de 6,4% (à taux de change constant) de son excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda ajusté) à 9,387 mds euros, grâce à une forte progression pour Altice USA (+19,7%).Le fondateur du groupe Patrick Drahi, qui avait repris en main la gestion du groupe fin 2017 après la chute du titre en Bourse, a décidé scinder le groupe en deux entités distinctes qu'il continuera à contrôler, Altice USA qui est en meilleure santé financière et Altice Europe.Le groupe estime voir déjà les effets des changements décidés, et notamment des efforts pour "améliorer le service client".Ainsi Altice Europe commence à "améliorer ses chiffres en termes d'abonnements" a indiqué le groupe dans son communiqué.SFR a ainsi enregistré notamment un gain net de 199.000 abonnés pour le mobile (hors pré-paiements) dans l'Hexagone, et un gain net de 193.000 d'abonnés dans la fibre, souligne le communiqué.Mais malgré ces améliorations, le chiffre d'affaires d'Altice France, qui inclut SFR et les activités médias en France, a reculé de 4,5% au quatrième trimestre par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, à 2,7 milliards d'euros.Pour 2018, le groupe sous haute surveillance des investisseurs fournit peu de prévisions.Il réitère sa prévision d'une flux de trésorerie disponible pour Altice France "de 1,6 à 1,7 milliard" malgré 300 millions d'euros de dépenses de droits TV et une charge de 200 millions liée à un changement du régime de TVA.Pour Altice Europe, le flux de trésorerie disponible devrait être "de 2,4 à 2,6 milliards d'euros", en excluant le segment Altice TV, indique Altice.Pour le reste, le groupe s'en tient à un simple engagement "d'améliorer à moyen et long terme" son excédent brut d'exploitation ajusté et les marges de cash-flow, tant pour Altice Europe qu'Altice USA.lby/ef/nth(©AFP / 15 mars 2018 20h41)