Altice choisit une scission tactique pour continuer à grandir

D'un atout pour sa conquête des Etats-Unis, les activités européennes d'Altice sont devenues un frein aux ambitions américaines du groupe de médias et télécoms, qui a choisi la scission afin de conserver des capacités d'action outre-Atlantique.Altice a tiré les leçons de ses derniers résultats trimestriels, en novembre: alors que sa branche américaine présentait des résultats satisfaisants, les investisseurs s'étaient focalisés sur les difficultés de SFR en France et avaient sanctionné le groupe sur les marchés, avec une chute de plus de 50% du titre dans les trois semaines suivantes à la Bourse d'Amsterdam.Dans la foulée, le fondateur d'Altice Patrick Drahi, était revenu aux commandes au poste de président du conseil d'administration, avec pour ambition de recentrer sa branche française sur la qualité du service aux clients.Avec la création annoncée lundi de deux entités distinctes, chacune sous le contrôle direct de l'homme d'affaires, Altice espère gagner en simplicité et répondre ainsi à la demande de certains investisseurs, selon ses dirigeants."Nous avons deux activités distinctes dans deux régions géographiques différentes (...) Nous espérons que la clarté et la simplicité de la structure vont aider nos actionnaires à soutenir par la suite les initiatives" engagées, a souligné le directeur général d'Altice USA, Dexter Goei, lors d'une conférence téléphonique. "L'ADN de notre groupe est d'essayer de grossir dans la durée", a-t-il conclu.Une volonté de transparence saluée par les marchés: le titre Altice NV a gagné mardi 10,52% pour clôturer à 10,44 euros à la Bourse d'Amsterdam.En séparant les activités américaines du reste du groupe, M. Drahi remplit aussi d'autres objectifs: il ventile la dette importante du groupe, 50 milliards d'euros, entre les deux nouvelles entités, et s'offre ainsi la possibilité de poursuivre sa politique d'acquisitions aux Etats-Unis où le groupe est actuellement numéro 4. Son objectif, rappelé mardi aux investisseurs, est d'être numéro un ou deux sur chacun de ses marchés."Les ambitions sur le marché américain ne doivent pas être influencées par les résultats européens, et vice versa d'ailleurs", rappelle une source proche du groupe.Désormais, le redressement de la situation de SFR en France ne sera plus regardé via le prisme de la dette globale du groupe, ni d'une augmentation de cette dernière en cas de nouvelle acquisition côté américain."Il est certain que l'ensemble gagne en simplicité", reconnaît un analyste parisien spécialiste des télécoms, "chaque entité sera concentrée sur son marché propre. Si SFR n'a plus que sa dette à supporter, la perspective change."Côté européen, l'accent sera toutefois bien porté sur la réduction de la dette: plus de 900 millions d'euros de dividende exceptionnel doivent aller d'Altice USA à sa maison-mère, qui en utilisera 625 millions pour réduire ses dettes.De même, la création, au sein d'Altice Europe, d'une filiale de télévision payante, Altice Pay TV, retire le poids des 1,6 milliard d'euros de droits de retransmission des comptes des activités télécoms, tout en offrant la possibilité de mieux les commercialiser auprès d'autres opérateurs.Pour l'analyste parisien, le fait de séparer les droits de SFR "va lui permettre de mieux les commercialiser auprès des autres opérateurs, qui n'avaient pas forcément envie de voir une chaîne avec un carré rouge dans leur bouquet télé", une référence au logo des chaînes SFR Sports."L'acquisition de contenus exclusifs a nécessité un investissement significatif de la part de SFR et Altice, et eu un impact négatif sur l'Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) qui, couplé à l'incertitude de la monétisation, a pesé sur la notation" des deux groupes, a rappelé l'agence de notation Moody's.Pour l'opérateur français, cette réorganisation ne change "presque rien", assurent Armando Pereira et Alain Weill, les dirigeants de SFR, dans un courrier aux salariés, avec des priorités qui "restent les mêmes": remettre SFR sur les rails de la croissance.Au risque d'être de nouveau sanctionné par les investisseurs en cas d'échec, comme le reconnaît un fin connaisseur du groupe, pour qui "tout dépendra de la capacité à faire fonctionner la France dans les 24 prochains moins".(©AFP / 09 janvier 2018 18h11)