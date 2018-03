Altice veut voir des signes d'amélioration de sa situation

ALTICE

Paris - Le groupe de médias et télécoms Altice, maison mère de SFR dont le titre avait chuté l'an dernier de plus 50%, veut voir des signes d'amélioration dans ses résultats annuels annoncés jeudi.Altice, qui va se scinder dans les prochains mois en deux entités Altice USA et Altice Europe, a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires en légère hausse de 0,6% à taux de change constant, à 23,425 milliards d'euros.Le groupe estime voir déjà les effets des changements décidés, et notamment des efforts pour "améliorer le service client".Ainsi Altice Europe commence à "améliorer ses chiffres en termes d'abonnements" a indiqué le groupe dans son communiqué.Dans les lignes fixes des particuliers par exemple, SFR a ainsi ralenti le rythme de ses désabonnements au quatrième trimestre, passés à 45.000 contre 75.000 au troisième trimestre, avec "une amélioration mensuelle significative" tout au long du trimestre, affirme Altice.Sur l'ensemble de 2017, SFR a enregistré un gain net de 199.000 abonnés pour le mobile hors pré-paiements, et un gain net de 193.000 abonnés dans la fibre, souligne le communiqué.Mais malgré ces améliorations, le chiffre d'affaires d'Altice France, qui inclut SFR et les activités médias en France, a reculé de 4,5% au quatrième trimestre par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, à 2,7 milliards d'euros.Aux Etats-Unis, la croissance du chiffre d'affaires a été plus nette, augmentant de 2,6% au quatrième trimestre par rapport au même trimestre de 2016 à 2,365 milliards de dollars.Côté rentabilité, le groupe a augmenté de 6,4% (à taux de change constant) son excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda ajusté) à 9,387 mds euros, grâce à une forte progression pour Altice USA (+19,7%).Il peut donc ainsi afficher une hausse de sa marge opérationnelle à 40,1% dans l'année 2017, "contre 37,9%" en 2016.La dette nette consolidée d'Altice s'affiche à 49,3 milliards d'euros, un niveau qui inquiète les investisseurs qui craignent que le groupe ne parvienne pas à dégager suffisamment de liquidités pour rembourser ses échéances.- Cession d'actifs non stratégiques -Pour retrouver du cash et diminuer son endettement, le fondateur du groupe Patrick Drahi qui a repris en main fin 2017 la gestion du groupe s'est engagé à vendre des actifs non stratégiques.Le groupe s'apprête notamment à vendre des tours de son réseau mobile en France, qu'il louera ensuite à son acquéreur."Nous allons lever plus de 2 milliards d'euros" avec cette cession et d'autres cessions de tours au Portugal, a indiqué à des journalistes Dennis Okhuijsen, le patron de Altice Europe."Nous avons plus de dix acheteurs potentiels" pour les tours en France, "nous nous attendons clairement à un très bon accord" y compris en tenant compte des loyers que SFR devra payer à l'avenir au futur propriétaire, a déclaré Dennis Okhuijsen.L'opération devrait être dénouée au premier semestre 2018, a-t-il précisé.Pour 2018, le groupe sous haute surveillance des investisseurs fournit peu de prévisions.Il réitère sa prévision d'une flux de trésorerie disponible pour Altice France "de 1,6 à 1,7 milliards" incluant 300 millions d'euros de dépenses de droits TV et une charge de 200 millions lié à un changement du régime de TVA.Pour Altice Europe, le flux de trésorerie disponible devrait être "de 2,4 à 2,6 milliards d'euros", en excluant le segment Altice TV, indique Altice.Pour le reste, le groupe s'en tient à un simple engagement "d'améliorer à moyen et long terme" son excédent brut d'exploitation ajusté et les marges de cash-flow, tant pour Altice Europe qu'Altice USA.Fin 2017, SFR comptait au total 14,378 millions d'abonnés mobile, et 5,943 millions d'abonnés en ligne fixe.lby/ef/pb(©AFP / 15 mars 2018 21h16)