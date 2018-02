Altran: bénéfice net 2017 en hausse de 6,8% à 130,8 M EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français de conseil en technologie Altran a annoncé mercredi un bénéfice net 2017 en hausse de 6,8% à 130,8 millions d'euros, soulignant "une forte augmentation de sa marge malgré des conditions de marché contraignantes".Le chiffre d'affaires a atteint 2,28 milliards d'euros sur l'année, en augmentation de 10% par rapport à 2016, ce qui représente une croissance organique de 4,8%, selon le groupe.Altran, qui a annoncé en novembre son rachat de l'américain Aricent pour 1,7 milliard d'euros, annoncera le 28 juin ses nouveaux objectifs financiers pour 2020, précise le communiqué.Le groupe veut devenir avec cette opération le leader mondial du marché en forte croissance du conseil en ingénierie, avec un effectif total approchant les 45.000 salariés et un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros.En 2017, le résultat opérationnel courant (EBIT) du groupe a atteint 246,3 millions d'euros, "soit une marge solide de 10,8%, en hausse de 13,6% par rapport à 2016".La marge a progressé malgré "un nombre inférieur de jours travaillés et des impacts de change", ce qui "atteste de la force du modèle économique du groupe", selon Altran.La croissance du chiffre d'affaires a été particulièrement forte sur la zone Europe du Nord, avec une hausse de 13,3% à 758,2 millions d'euros.En France, la croissance des ventes s'est établie à 6,8% à 920 millions d'euros, et en Europe du Sud de 4,5% à 449,4 millions d'euros.Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires a reculé de 6,9% à 83,4 millions d'euros aux Etats-Unis mais a progressé de 34% en Inde à 40 millions d'euros.lby/tq/spi(©AFP / 28 février 2018 06h44)