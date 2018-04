Altran: chiffre d'affaires 1T en hausse de 6,7% mais inférieur aux attentes

ALTRAN TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français de conseil en technologie Altran a augmenté son chiffre d'affaires de 6,7% à 625,9 millions d'euros au premier trimestre 2018, porté par "une performance solide dans (ses) pays clefs" dont la France, a-t-il annoncé jeudi.La hausse est légèrement inférieure à celle prévue par les analystes: le consensus réalisé par la société Factset prévoyait un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros.Mais pour son PDG, Dominique Cerruti, Altran, qui a intégré le 20 mars dans ses comptes le groupe américain Aricent, "a délivré une croissance d'activité conforme à (son) plan"."Nous mettons désormais l'accent sur la convergence d'Aricent et d'Altran au cours des prochains trimestres, et sommes impatients d'en voir les premiers résultats", a ajouté M. Cerruti.L'acquisition d'Aricent a augmenté d'un tiers le nombre de salariés du groupe, qui est désormais d'environ 45.000.L'opération a été financée notamment par une augmentation de capital de 750 millions d'euros.La croissance du chiffre d'affaires a été la plus forte en Allemagne et Autriche, avec une "croissance économique" (croissance organique tenant compte des variations de jour ouvrés) de 10% à 70,1 millions d'euros.Viennent ensuite la zone sud de l'Europe (Italie et Espagne/Portugal) avec une croissance de 9% à 120,6 millions d'euros, la zone Amériques (+8,7% de croissance à 56,6 millions d'euros) et la France (+5,4% de croissance à 250,6 millions d'euros).La Chine recule de 3,1% mais le volume d'affaires est comparativement peu important à 7,7 millions d'euros.lby/soe/nas(©AFP / 26 avril 2018 06h38)