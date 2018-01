Altran condamné à verser 10 millions d'euros pour non-paiement d'heures supplémentaires

Toulouse - La cour d'appel de Toulouse a condamné le groupe de conseil en technologies Altran à verser près de 10 millions d'euros au total à quelque 300 ingénieurs du groupe pour non-paiement d'heures supplémentaires, a-t-on appris mercredi auprès de la CGT.Altran est condamné à payer "des heures supplémentaires, des congé payés, des primes de vacances", a indiqué mercredi la centrale syndicale dans un communiqué."Le juge a estimé que +l'employeur ne justifie pas du temps de travail effectivement réalisé compte-tenu du système défectueux de suivi du temps de travail+", précise la CGT.Sollicités par l'AFP, les avocats des deux parties n'ont pas pu être joints.En janvier 2017, en première instance, le Conseil de prud'hommes de Toulouse avait condamné le groupe Altran à verser "entre 4 et 5 millions d'euros" à ces ingénieurs. Altran avait immédiatement fait appel de cette première décision.Le conseil de prud'hommes avait jugé dans le sens des salariés qui arguaient que la direction leur imposait un forfait hebdomadaire, d'au minimum 38h30, sans respecter la convention collective qui exigeait de les payer au minimum au plafond de la sécurité sociale.En novembre 2015, la Cour de cassation avait rendu définitive une première condamnation dans ce dossier, confirmant que le groupe devait payer en moyenne 30.000 euros de rappel d'heures supplémentaires à 21 salariés du Sud-Ouest.Entre 2015 et 2016, environ mille salariés et anciens salariés d'Altran ont saisi la justice prud'homale, à Toulouse, Strasbourg, Lyon, Rennes, Versailles, Nanterre, Aix-en-Provence, a indiqué Loïc Deschamps, le délégué central de la CGT d'Altran.(©AFP / 24 janvier 2018 15h44)