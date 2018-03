Altran lance une augmentation de capital de 750 millions euros

ALTRAN TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français de conseil en technologie Altran a lancé une augmentation de capital de 750 millions d'euros, pour financer en partie l'acquisition du groupe américain Aricent, désormais effective, a-t-il annoncé jeudi.La finalisation du rachat d'Aricent fait d'Altran un groupe d'environ 45.000 salariés et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.L'augmentation de capital est réalisée sur la base de 8 actions nouvelles pour 17 actions existantes, soit une augmentation de 46,2% du capital de la société.Le prix de souscription est fixé à 9,23 euros par action, soit selon Altran "une décote de 33,6% par rapport au cours de clôture (13,90 euros) du 20 mars 2018".Selon Altran, le produit net de l'augmentation de capital "sera exclusivement affecté au remboursement" d'un prêt-relais de 250 millions d'euros et d'une partie d'un prêt à terme de 2,125 milliards qui avaient été contractés dans le cadre de l'acquisition d'Aricent pour 1,7 milliards d'euros.Le fonds d'investissement Apax Partners, qui est entré au capital d'Altran il y a 8 ans et en détient 8,4%, a annoncé qu'il suivrait l'augmentation de capital au pro rata de sa participation.Cette décision "est une très bonne nouvelle et un signe extrêmement fort", s'est félicité devant des journalistes le patron d'Altran, Dominique Cerutti, soulignant que ce genre de fonds normalement dénouait son investissement au bout d'une telle durée.Les deux co-fondateurs du groupe, Alexis Kniazeff (et sa famille) et Hubert Martigny, qui détiennent chacun 1,42%, participeront également à l'opération pour maintenir leur niveau de participation, a indiqué Altran.L'acquition d'Aricent met Altran en position de leader sur le marché américain du conseil en technologie, a rappelé M. Cerutti."Le plus gros foyer de dépenses de recherche et développement de la planète est aux Etats-Unis", et le sera encore "pour la décennie à venir", a-t-il expliqué.Altran sera particulièrement bien placé pour servir les besoins colossaux de ce marché, notamment en ingénieurs spécialisés dans les logiciels, grâce aux 15.000 ingénieurs travaillant dans ses différents sites à vocation mondiale en Inde, en Europe de l'Est ou au Portugal, a-t-il expliqué.La période de souscription des nouvelles actions a été fixée "du 27 mars 2018 au 9 avril 2018 inclus".lby/soe/ys(©AFP / 22 mars 2018 08h00)