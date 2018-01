Amag a inscrit un chiffre d'affaires en légère hausse en 2017

Zurich (awp/ats) - Amag a réalisé un chiffre d'affaires en légère hausse l'an dernier à 4,6 milliards de francs, contre 4,55 milliards en 2016. L'importateur automobile zurichois (marques du groupe allemand Volkswagen) a étoffé également ses effectifs.Ceux-ci ont progressé de 144 postes pour totaliser 5717 personnes à la fin de l'an passé, a indiqué le groupe vendredi dans un communiqué. Amag relève encore la bonne tenue du constructeur espagnol Seat, dont les ventes ont bondi de 20%, ce qui lui permet de figurer parmi les dix marques les plus recherchées de Suisse.En volume, les immatriculations de voitures neuves écoulées par Amag ont porté sur 89'228 véhicules, après 92'920 en 2016. Les marques Audi, Skoda, Seat et VW Véhicules Utilitaires ont pu conserver, voire augmenter, leur part de marché. Seule la marque Volkswagen, numéro un sur le marché suisse, a subi une diminution.Amag relève encore dû faire face à plusieurs défis en 2017. Au rang desquels figurent les conséquences du scandale des moteurs diesel truqués de Volkswagen. Le dossier, d'une ampleur internationale, fait l'objet de poursuites judiciaires sous l'égide notamment en Suisse des organisations de défense des consommateurs.Le groupe zurichois précise avoir introduit une nouvelle structure, entrée en vigueur avec la nouvelle année. "Les jalons sont donc posés pour faire face aux changements sur le marché et aux nouvelles formes de mobilité avec de nouveaux domaines d'activité", avance-t-il dans son communiqué.ats/rp(AWP / 19.01.2018 15h55)