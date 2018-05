Amag va cesser de distribuer des voitures diesel en Suisse

Zurich (awp) - Suite à de nouveaux soupçons de fraude sur les émissions de moteurs, le constructeur allemand Audi a interrompu la livraison de ses modèles A6 et A7, équipées d'un moteur diesel de 271 chevaux. Distributeur de la marque en Suisse, l'importateur Amag a indiqué à AWP mardi soir qu'il suspendait la distribution de ces deux modèles, ainsi que de son prédécesseur, le C7. En tout, 25 véhicules sont concernées par cette mesure, a expliqué une porte-parole d'Amag.Celle-ci fait suite à un article paru dans le magazine allemand Spiegel, faisant état de soupçons de manipulation. Le patron du constructeur d'Ingoldstadt, Rupert Stadler, avait indiqué que des irrégularités avaient été découvertes lors de contrôles internes et signalées aux autorités compétentes. Elles concernent le moteur six-cylindres diesel développant 271 chevaux, dont sont équipées 60'000 voitures des gammes A6 et A7 construites depuis 2014.Selon le Spiegel, les véhicules sont équipés d'un système de réduction catalytique sélective (RCS) destiné à réduire les émissions d'oxyde d'azote. Pour éviter à l'utilisateur de devoir lui-même remplir le fluide d'échappement, Audi a bridé l'injection de ce liquide, ce qui se traduit par des émissions trop élevées d'oxyde d'azote.M. Stadler a expliqué qu'Audi contrôlait systématiquement tous les moteurs et réitéré son avertissement de mars, à savoir qu'il fallait s'attendre à de nouvelles campagnes de rappel de produits. Les autorités de contrôle allemandes ont déjà ordonné le rappel de 156'000 véhicules, mais doivent encore en tester ou statuer sur 200'000 autres. Elles estiment le nombre de voitures concernées à 33'000 en Allemagne, 60'000 dans le monde. Si l'installation de dispositifs d'invalidation est avérée, de nouveaux rappels pourraient être exigés.kw/buc/tn(AWP / 09.05.2018 08h10)